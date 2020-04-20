На Донбассе сегодня сохраняется режим прекращения огня

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики огневой активности не проявляли

С начала понедельника, 20 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным украинского оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики не проявляли никакой огневой активности на линии боевого столкновения.

"Защитники Украины неуклонно придерживаются режима тишины, контролируют обстановку и находятся наготове дать достойный вооруженный отпор на коварные вражеские действия со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнули в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 20 апреля 2020 года (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на Пасху оккупационные силы 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Марьинки, Павлополя, Широкино и Луганского.

Добавим, 18 апреля на Донбассе были ранены трое украинских военных. Оккупационные войска били из минометов по подразделениям ООС вблизи Луганского. Также велись обстрелы возле Травневого, Крымского, Лебединского.