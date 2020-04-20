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На Донбассе сегодня сохраняется режим прекращения огня

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 13:14
На Донбассе сегодня сохраняется режим прекращения огня
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики огневой активности не проявляли

С начала понедельника, 20 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным украинского оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики не проявляли никакой огневой активности на линии боевого столкновения.

"Защитники Украины неуклонно придерживаются режима тишины, контролируют обстановку и находятся наготове дать достойный вооруженный отпор на коварные вражеские действия со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнули в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 20 апреля 2020 года (mil.gov.ua)

Ситуация на Донбассе по состоянию на 20 апреля 2020 года (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на Пасху оккупационные силы 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Марьинки, Павлополя, Широкино и Луганского.

Добавим, 18 апреля на Донбассе были ранены трое украинских военных. Оккупационные войска били из минометов по подразделениям ООС вблизи Луганского. Также велись обстрелы возле Травневого, Крымского, Лебединского.

Боевики на Пасху из минометов обстреляли позиции ООС вблизи Песков На Донбассе удерживается режим "тишины"
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