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На Донбассе украинский военный получил пулевое ранение

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 15:32
На Донбассе украинский военный получил пулевое ранение
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Состояние раненого военнослужащего удовлетворительное

Сегодня, 20 апреля, пророссийские боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня во время вражеского обстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Раненого военного эвакуировали в лечебное учреждение и оказали помощь. Состояние военного сейчас удовлетворительное.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - отметили в штабе.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что с начала суток на Донбассе сохранялся режим прекращения огня. С полуночи пророссийские боевики не проявляли огневой активности на линии боевого столкновения.

Добавим, что на Пасху оккупационные силы 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы были зафиксированы в районе Марьинки, Павлополя, Широкино и Луганского.

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