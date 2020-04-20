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На Донбасі військовий отримав осколкове поранення

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 20:54
На Донбасі військовий отримав осколкове поранення
Иллюстратвиное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Військовослужбовця доставили до лікувального закладу

У понеділок, 20 квітня, російські окупанти в черговий раз відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Авдіївка, в результаті чого один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що військовослужбовця доставлено у лікувальний заклад, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я українців задовільний.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділу Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях ОС, в результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

Крім того, на Донбасі, в результаті обстрілу бойовиків український військовий отримав кульове поранення. Воїна евакуювали в медичний заклад і надали відповідну допомогу. Стан пораненого задовільний.

Додамо, що станом на 12:00 в зоні проведення ООС на Донбасі спостерігалося дотримання режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. Бойовики не виявляли ніякої вогневої активності з півночі.

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