На Донбассе военные саперы уничтожили 50 запрещенных мин, завезенных из России

Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку они не подлежали транспортировке

Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые входят в состав Объединенных сил (ООС), возле одной из позиций в полосе обороны бригады уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были завезены из Российской Федерации (РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил странице в Facebook.

Как сообщается, еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку они не подлежали транспортировке.

Согласно информации ООС, за процессом подрыва найденных вражеских УМН-2 наблюдали представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.

"Все найденные боеприпасы были 1987 года производства. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ", - сообщают в пресс-центре ООС.

Обезвреживания ПМН-2 В районе проведения ООС было уничтожено найдены вражеские мины, запрещенные международными конвенциями #ООС #операція_ОС Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины, входящих в состав Об'объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2 которые были обнаружены возле одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку транспортировке они не подлежали. За процессом подрыва найденных вражеских УМН-2 наблюдали представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине. Вражеская мина является запрещенной международными конвенциями как антигуманная. Во время ее срабатывания наносится сильное поражение нижних конечностей человека, что вызывает сильное увечье. Враг установил свои взрывные устройства по всем правилам минирования и тщательно замаскировал это место. Мины установили в лесополосе ромбами по 4 единицы, а пятую ставили перед условной фигурой чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва. Во время проведения самого разминирования ни один сапер не пострадал. Все найденные боеприпасы были 1987 года производства. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ. В общем, в районе проведения операции часто фиксируются запрещенные вражеские взрывные устройства. Их жертвами становятся как наши военнослужащие, так и мирные жители населенных пунктов Донецкой и Луганской областей Украины. Игорь ПАРУБСЬКИЙ (мобильная пресс-группа м. Мариуполь). Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 29 июля 2018 г.

Напомним, ранее украинские саперы сняли с местности неподалеку Водяного 25 российских противопехотных мин ПМН-2.

Также сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.