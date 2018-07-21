Біля Водяного було виявлено 25 російських мін

Російські протипіхотні міни зняли з місцевості українські сапери

Українські сапери зняли з місцевості неподалік Водяного 25 російських протипіхотних мін ПМН-2. Про це йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

Так, в ході перевірки після того, як кілька днів тому на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець, були виявлені 25 російських протипіхотних мін ПМН-2.

"Зауважимо, що протипіхотні міни типу ПМН, відповідно до взятих Україною міжнародних зобов’язань згідно із Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавська Конвенція від 18 вересня 1997 року), у 1999 році знищені та Збройними Силами України не використовуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що саме цей факт буде задокументований і буде використаний, як доказ російської агресії проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні формування Російської Федерації (РФ) активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.