Біля Водяного було виявлено 25 російських мін

Новини Надзвичайні події 21.07.2018 - 05:45
Фото: міни ПМН-2 (facebook\ООС)
Фото: міни ПМН-2 (facebook\ООС)

Російські протипіхотні міни зняли з місцевості українські сапери

Українські сапери зняли з місцевості неподалік Водяного 25 російських протипіхотних мін ПМН-2. Про це йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

Так, в ході перевірки після того, як кілька днів тому на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець, були виявлені 25 російських протипіхотних мін ПМН-2.

"Зауважимо, що протипіхотні міни типу ПМН, відповідно до взятих Україною міжнародних зобов’язань згідно із Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавська Конвенція від 18 вересня 1997 року), у 1999 році знищені та Збройними Силами України не використовуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що саме цей факт буде задокументований і буде використаний, як доказ російської агресії проти України.

 

25 російських протипіхотних мін ПМН-2 зняли з місцевості українські сапери біля Водяного #ООС #операція_ОС Після...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 20 липня 2018 р.

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Теги:  Донецьк,  Збройні сили України,  Донбас,  мина,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС