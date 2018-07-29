На Донбасі військові сапери знищили 50 заборонених мін, завезених з Росії

Ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки транспортуванню вони не підлягали

Військові сапери однієї з бригад Збройних Сил України (ЗСУ), що входять до складу Об’єднаних сил (ООС), біля однієї з позицій в смузі оборони бригади знищили 14 протипіхотних мін ПМН-2, які були завезені з Російської Федерації (РФ). Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки транспортуванню вони не підлягали.

Згідно з інформацією ООС, за процесом підриву знайдених ворожих ПМН-2 спостерігали представники української сторони Спільної центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін та наглядачі із місії ОБСЄ в Україні.

"Всі знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва. В Збройних Силах України вони не використовуються і потрапили в Україну з території РФ", - повідомляють в прес-центрі ООС.

Знешкодження ПМН-2 В районі проведення ООС було знищено знайдені ворожі міни, заборонені міжнародними конвенціями #ООС #операція_ОС Військові сапери однієї з бригад Збройних Сил України, що входять до складу Об'єднаних сил, знищили 14 протипіхотних мін ПМН-2 які були виявлені біля однієї з позицій в смузі оборони бригади. Ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки транспортуванню вони не підлягали. За процесом підриву знайдених ворожих ПМН-2 спостерігали представники української сторони Спільної центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін та наглядачі із місії ОБСЄ в Україні. Ворожа міна є забороненою міжнародними конвенціями як антигуманна. Під час її спрацювання наноситься сильне ураження нижніх кінцівок людини, що спричиняє сильне каліцтво. Ворог встановив свої вибухові пристрої за всіма правилами мінування та ретельно замаскував це місце. Міни встановили в лісосмузі ромбами по 4 одиниці, а п’яту ставили перед умовною фігурою щоб заплутати саперів та збільшити ризик підриву. Під час проведення самого розмінування жоден сапер не постраждав. Всі знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва. В Збройних Силах України вони не використовуються і потрапили в Україну з території РФ. Загалом, в районі проведення операції часто фіксуються заборонені ворожі вибухові пристрої. Їхніми жертвами стають як наші військовослужбовці, так і мирні мешканці населених пунктів Донецької та Луганської областей України. Ігор ПАРУБСЬКИЙ (мобільна прес-група м. Маріуполь). Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 29 липня 2018 р.

Нагадаэмо, українські сапери зняли з місцевості неподалік Водяного 25 російських протипіхотних мін ПМН-2.

Також повыдомлялося, що що збройні формування Російської Федерації активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.