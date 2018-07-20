РФ зосереджує танки біля лінії розмежування сторін

РФ зосереджує танки і артилерію поблизу лінії розмежування сторін

Збройні формування Російської Федерації (РФ) активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС в Facebook.

Так, 17 липня неподалік Алчевська безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував переміщення дивізіону самохідної артилерії збройних формувань Російської Федерації (САУ 2С1 "Гвоздика", калібром 122 мм), батареї буксируваних протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра", калібром 100 мм та дивізіону буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", калібром 122 мм.

Окрім цього, за межами виділених місць зберігання озброєння зафіксовано переміщення: дивізіону самохідних гаубиць "Гвоздика"; дивізіону буксируваних гаубиць Д-30; батареї протитанкових гармат "Рапіра" та мінометів "Сани" у кількості, що відповідає артилерійській частині.

"На полігоні неподалік від населеного пункту Мирне зафіксовано зосередження танкового батальйону, озброєного танками Т-64 і Т-72", - йдеться у повідомленні.

Разом з ти, 18 липня поблизу Круглика та Успенки ОБСЄ зафіксували зосередження 60 танків, дивізіон самохідних гаубиць 2С1, дивізіон буксируваної артилерії та батарею зенітних ракетних комплексів 9K35 "Стріла-10".

"Таким чином, упродовж лише двох діб терористичні формування Російської Федерації на вказаних напрямках зосередили сили та засоби, еквівалентні щонайменше двом танковим полкам, п’яти артилерійським дивізіонам, а також засоби протиповітряної оборони", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики 18 липня 2018 року обстріляли Південне.