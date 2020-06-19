ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі військові знову підірвалися на міні, є поранені

Новини » Надзвичайні події     19.06.2020 - 14:12
На Донбасі військові знову підірвалися на міні, є поранені
Фото: військові знову підірвалися на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

В результаті вибуху постраждали дві особи

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на міні. В результаті інциденту поранено двох осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що двоє військових підірвалися на міні під час інженерної розвідки поблизу населеного пункту Новотошківське.

"Військовим оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їх здоров'я задовільний. Обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня під Авдіївкою Донецької області підірвався військовий автомобіль "Спартан", в результаті було поранено 10 бійців; також відомо, що автомобіль рухався в колоні, а сам підрив стався в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу.

До цього в Луганській області в районі Трьохізбенки на міні підірвалися четверо співробітників батальйону поліції, в результаті загинув командир батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1" Сергій Губанов.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасминаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся