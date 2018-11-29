На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики вчера 14 раз обстреляли украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки, 28 ноября, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что за сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

"В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что с утра противник два раза обстрелял оборонительные укрепления украинских войск. Вблизи Тарамчука и Гнутово боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов, потерь среди личного состава нет.

Напомним, ранее представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский заявил, что боевики распространяют панику в связи с военным положением.

Также ранее сообщалось, что на Донбассе боевики обстреляли контрольный пункт пропуска "Майорское".