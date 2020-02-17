На Донбассе вблизи Орехово боевики выпустили 25 мин, потерь нет

На Донбассе 16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили три обстрела позиций ВСУ:

рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм выпустили 7 мин, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Крымского - из 120-мм миномета боевики выпустили 20 мин;

рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин - из 82-мм миномета;

неподалеку от Новозвановки - из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин;

в районе населенного пункта Хутор Свободный - из миномета калибра 82 мм - 6 мин.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения. Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - отметили в штабе ООС..

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, в течение суток 15 февраля боевики выпустили в сторону украинских позиций 53 мины.

Недавно украинские военнослужащие из оперативного территориального управления "Север" задержали на Донбассе представителя российско-оккупационных войск.