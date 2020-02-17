На Донбассе вблизи Орехово боевики выпустили 25 мин, потерь нет

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе 16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили три обстрела позиций ВСУ:
Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения. Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - отметили в штабе ООС..
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.
Напомним, в течение суток 15 февраля боевики выпустили в сторону украинских позиций 53 мины.
Недавно украинские военнослужащие из оперативного территориального управления "Север" задержали на Донбассе представителя российско-оккупационных войск.