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Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции ООС

Новости » Общество     16.02.2020 - 19:02
Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди личного состава ООС не зафиксировано

На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям, а именно: рядом с Лебединским, Марьинкой.

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: в районе населенного пункта Новолуганское, Крымское.

В штабе отмечают, что сегодня, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу боевики выпустили более 30 мин различного калибра по позициям украинских военных в районе Орехового. Также под вражеские обстрелы попали подразделения ООС вблизи Павлополя, Широкино, Травневого, Новолуганского, Марьинки и Красногоровки.

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Темы: Новости ООС
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