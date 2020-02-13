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На Донбассе задержали российского наемника

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 15:45
На Донбассе задержали российского наемника
Фото: задержанный боевик (fb.com / pressjfo.news)

Сейчас задержанного боевика допрашивают

Украинские военнослужащие из оперативного территориального управления "Север" задержали на Донбассе представителя российско-оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, российский наемник был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Задержанным оказался рядовой оккупационных войск Ста..енко Владислав Русланович, 1995 года рождения. При себе боевик имел адресную справку и сумку с личными вещами.

"Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск", - добавили в штабе.

Отмечается, что сейчас задержанный представитель боевиков дает показания сотрудникам соответствующих правоохранительных органов из состава ООС о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

На Донбассе задержали российского наемника

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка СБУ задержала бывшего боевика "ДНР", который 6 лет скрывался от следствия и находился в международном розыске. Боевик проходил службу в так называемой "славянской бригаде народной милиции ДНР".

Также РБК-Украина писало, что военная контрразведка задержала в Донецкой области бывшего участника террористической группировки "Призрак", которая входила в состав так называемой "ДНР".

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