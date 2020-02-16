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На Донбассе в сторону Орехового боевики выпустили 34 мины

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 07:32
На Донбассе в сторону Орехового боевики выпустили 34 мины
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки боевики провели 10 обстрелов

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение суток 15 февраля боевики выпустили в сторону украинских позиций 53 мины. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что только в сторону населенного пункта Ореховое вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 34 мины. Всего за сутки зафиксированы 10 нарушений режим прекращения огня со стороны противника.

Украинские позиции обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись рядом с Марьинкой, Красногоровкой, в районе населенного пункта Павлополь, возле Широкиного, Травневого, Новолуганского.

"Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. От начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. В течение текущих суток потерь нет", - уточнили в пресс-центре.

На Донбассе в сторону Орехового боевики выпустили 34 миныНа Донбассе в сторону Орехового боевики выпустили 34 мины

Напомним, недавно украинские военнослужащие из оперативного территориального управления "Север" задержали на Донбассе представителя российско-оккупационных войск.

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