На Донбассе с утра возобновились обстрелы. Вчера было 11 нарушений "тишины"

Сообщается, что вчера в Донецкой области противник обстреливал украинские позиции в районе Шумов из минометов 82-го калибра. Возле Зайцево и Луганского применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Недалеко от Авдеевки боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинская сторона подавила его средствами радиоэлектронной борьбы.

С утра 28 марта уже зафиксировали три обстрела вблизи Талаковки и Водяного. Потерь среди украинских военных нет.