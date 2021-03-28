На Донбасі з ранку поновилися обстріли. Вчора було 11 порушень "тиші"

Повідомляється, що вчора в Донецькій області ворог обстрілював українські позиції в районі Шумів з мінометів 82-го калібру. Біля Зайцевого та Луганського застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

Недалеко від Авдіївки бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Водяного і селища Славне - з гранатометів різних систем. У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, в районі Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА з перетинанням лінії розмежування. Українська сторона придушила його засобами радіоелектронної боротьби.

З ранку 28 березня вже зафіксували три обстріли поблизу Талаківки і Водяного. Втрат серед українських військових немає.