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На Донбасі з ранку поновилися обстріли. Вчора було 11 порушень "тиші"

Автор: РБК-Україна

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму "тиші". А з ранку 28 березня обстріли поновилися на приазовському напрямку.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що вчора в Донецькій області ворог обстрілював українські позиції в районі Шумів з мінометів 82-го калібру. Біля Зайцевого та Луганського застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

Недалеко від Авдіївки бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Водяного і селища Славне - з гранатометів різних систем. У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, в районі Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА з перетинанням лінії розмежування. Українська сторона придушила його засобами радіоелектронної боротьби.

З ранку 28 березня вже зафіксували три обстріли поблизу Талаківки і Водяного. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що щільність встановлених мін на Донбасі більше, ніж в будь-якій точці світу.

Крім того, за його словами, уряд пропонує створити "пояс успішності" на вільному Донбасі.

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Новини України ДонбасобстрелООС
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