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На Донбассе с утра возобновились обстрелы. Вчера было 11 нарушений "тишины"

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 28 марта 2021 08:56
На Донбассе с утра возобновились обстрелы. Вчера было 11 нарушений "тишины" Фото: украинский военный (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима "тишины". А с утра 28 марта обстрелы возобновились на приазовском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что вчера в Донецкой области противник обстреливал украинские позиции в районе Шумов из минометов 82-го калибра. Возле Зайцево и Луганского применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Недалеко от Авдеевки боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинская сторона подавила его средствами радиоэлектронной борьбы.

С утра 28 марта уже зафиксировали три обстрела вблизи Талаковки и Водяного. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что плотность установленных мин на Донбассе больше, чем в любой точке мира.

Кроме того, по его словам, правительство предлагает создать "пояс успешности" на свободном Донбассе.

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