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На Донбассе с утра без обстрелов, соблюдается режим тишины

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Донбасс, Воскресенье 19 декабря 2021 11:53
На Донбассе с утра без обстрелов, соблюдается режим тишины Фото: на Донбассе соблюдается режим тишины (Pete Kiehart/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

С утра 19 декабря 2021 года на Донбассе соблюдается режим тишины. Украинская сторона сегодня еще не фиксировала обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что рубежи украинских подразделений остаются прежними.

"С начала суток, по состоянию на 11:00, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что оккупанты на Донбассе обустраивают новые огневые позиции.

За минувшие сутки в зоне ООС было восемь нарушений режима тишины, один украинский военный получил ранение.

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Донбасс ООС
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