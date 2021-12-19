На Донбассе с утра без обстрелов, соблюдается режим тишины
С утра 19 декабря 2021 года на Донбассе соблюдается режим тишины. Украинская сторона сегодня еще не фиксировала обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
Сообщается, что рубежи украинских подразделений остаются прежними.
"С начала суток, по состоянию на 11:00, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что оккупанты на Донбассе обустраивают новые огневые позиции.
За минувшие сутки в зоне ООС было восемь нарушений режима тишины, один украинский военный получил ранение.