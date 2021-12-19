Восемь нарушений на Донбассе: боевики сбросили с беспилотника выстрел ВОГ
Вооруженные формирования РФ восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
В направлении Пивденного наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
В сторону Водяного оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Троицкого гибридные войска обстреливали позиции ВСУ дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.
С начало суток обстрелов не зафиксировано.
Напомним, 17 декабря пророссийские боевики 4 раза обстреливали позиции ООС.