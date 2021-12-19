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Восемь нарушений на Донбассе: боевики сбросили с беспилотника выстрел ВОГ

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Донбасс, Воскресенье 19 декабря 2021 07:53
Восемь нарушений на Донбассе: боевики сбросили с беспилотника выстрел ВОГ Фото: боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные формирования РФ восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

В направлении Пивденного наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В сторону Водяного оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Троицкого гибридные войска обстреливали позиции ВСУ дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.

С начало суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 17 декабря пророссийские боевики 4 раза обстреливали позиции ООС.

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