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Оккупанты на Донбассе обустраивают новые огневые позиции, - разведка

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Донбасс, Пятница 17 декабря 2021 15:04
Оккупанты на Донбассе обустраивают новые огневые позиции, - разведка Фото: оккупанты на Донбассе обустраивают новые огневые позиции (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе. Кроме того, боевики вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами и гаубицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Миниобороны.

"Командование ВС РФ повышает уровень готовности к применению российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

По информации разведки, противник размещает дополнительные средства огневого поражения (танки, минометы, 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки) с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

"При этом, оккупанты обустраивают огневые позиции, склады для хранения танковых и артиллерийских боеприпасов в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения", - указывать в разведке.

Кроме этого, войсками РФ постоянно проводятся уточнения целей артиллерийскими и минометными расчетами для поражения объектов на позициях Объединенных сил.

"Из-за отсутствия среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях достаточного количества подготовленных кадров командование оккупационных войск комплектует артиллерийские и минометные подразделения наемниками из РФ", - добавляют в пресс-службе.

Напомним, за минувшие сутки, 16 декабря боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных пять раз. В результате один боец погиб, еще один получил ранение.

Добавим, ОБСЕ насчитала 335 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. По данным Миссии, боевики устроили массовые военные учения в Луганской и Донецкой области.

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