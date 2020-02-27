На Донбассе усилили меры на КПВВ из-за коронавируса

Фото: температурный скрининг на КПВВ (facebook.com pressjfo.news)

Мероприятия направлены на недопущение распространения коронавируса в Украине

Пограничники из состава операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе усилили меры контроля на контрольных пунктах въезда-выезда для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ООС в Facebook.

По данным ведомства, на всех КПВВ вдоль линии разграничения вводится обязательная проверка температуры тела лиц, которые следуют из временно оккупированной территории. Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.

"Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрое и безопасное пересечение линии разграничения для всех участников движения", - добавили в штабе ООС.

Напомним, с 26 февраля на всех пунктах пропуска на границе Украины начали проверять температуру прибывших граждан из-за угрозы распространения коронавируса. В случае обнаружения температуры, людей отправят на дополнительное обследование.

Кроме того, с 27 февраля в общественных заведениях Украины начнут проводить разъяснительную работу относительно нового типа коронавируса. Также проведут разъяснительные мероприятия с сотрудниками, которые должны контактировать с большим количеством людей.