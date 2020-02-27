ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе усилили меры на КПВВ из-за коронавируса

Новости » Общество     27.02.2020 - 15:01
На Донбассе усилили меры на КПВВ из-за коронавируса
Фото: температурный скрининг на КПВВ (facebook.com pressjfo.news)

Мероприятия направлены на недопущение распространения коронавируса в Украине

Пограничники из состава операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе усилили меры контроля на контрольных пунктах въезда-выезда для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ООС в Facebook.

По данным ведомства, на всех КПВВ вдоль линии разграничения вводится обязательная проверка температуры тела лиц, которые следуют из временно оккупированной территории. Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.

"Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрое и безопасное пересечение линии разграничения для всех участников движения", - добавили в штабе ООС.

На Донбассе усилили меры на КПВВ из-за коронавируса

Напомним, с 26 февраля на всех пунктах пропуска на границе Украины начали проверять температуру прибывших граждан из-за угрозы распространения коронавируса. В случае обнаружения температуры, людей отправят на дополнительное обследование.

Кроме того, с 27 февраля в общественных заведениях Украины начнут проводить разъяснительную работу относительно нового типа коронавируса. Также проведут разъяснительные мероприятия с сотрудниками, которые должны контактировать с большим количеством людей.

Саудовская Аравия впервые полностью закрыла Мекку и Медину для иностранцев Все области готовы к приему возможных больных коронавирусом, - Минздрав
Новости Украины ДонбассКПВВКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь