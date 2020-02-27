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На Донбасі посилили заходи на КПВВ через коронавірус

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 15:01
На Донбасі посилили заходи на КПВВ через коронавірус
Фото: температурний скринінг на КПВВ (facebook.com pressjfo.news)

Заходи направлені на недопущення поширення коронавірусу в Україні

Прикордонники зі складу операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі посилили заходи контролю на контрольних пунктах в'їзду-виїзду для недопущення поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ООС у Facebook.

За даними відомства, на всіх КПВВ вздовж лінії розмежування вводиться обов'язкова перевірка температури тіла осіб, які слідують з тимчасово окупованої території. Громадяни, у яких виявлять симптоми нездужання, будуть направлятись до медичних установ.

"Командування Об'єднаних сил просить громадян з розумінням поставитися до заходів, що запроваджені у контрольних пунктах. Прикордонники забезпечуватимуть швидкий та безпечний перетин лінії розмежування для усіх учасників руху", - додали у штабі ООС.

На Донбасі посилили заходи на КПВВ через коронавірус

Нагадаємо, з 26 лютого на всіх пунктах пропуску на кордоні України почали перевіряти температуру прибулих громадян через загрозу поширення коронавірусу. У разі виявлення температури, людей відправлять на додаткове обстеження.

Крім того, з 27 лютого в громадських закладах України почнуть проводити роз'яснювальну роботу щодо нового типу коронавірусу. Також проведуть роз'яснювальні заходи зі співробітниками, що повинні контактувати з великою кількістю людей.

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