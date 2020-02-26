В общественных заведениях Украины начнут разъяснительную работу по коронавирусу

Тимофей Милованов (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

С завтрашнего дня в общественных заведениях в Украине начнут разъяснительную работу

В общественных заведениях в Украине начнут разъяснительную работу по новому типу коронавируса с 27 февраля. Об этом во время брифинга сообщил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из 107 тысяч предприятий, не везде будут заходить: где передадут информацию работодателям, и они сами ее распространят.

"У нас есть две службы под Министерством: Государственная служба Украины по вопросам труда и Госпродпотребслужба. Мы сейчас у Гоструда попросим пройти по оптовой, розничной торговле, по размещению, по ресторанному бизнесу и по транспорту. Это будет всеукраинская кампания с завтрашнего дня, что будет происходить в двух направлениях. Инпектора первой службы будут посещать эти точки в бизнесе", - рассказал Милованов.

Также разъяснительные мероприятия проведут с сотрудниками, что должны контактировать со многими людьми.

Напомним, тест-системы на новый тип коронавирус сначала будут направлены в три области. Первыми тест-системы для выявления коронавируса получат 3 области, а именно: Львовская, Закарпатская и Черновицкая. Именно из-за того, что в этих регионах проживает больше всего лиц, которые работают в Италии.

Как сообщало РБК-Украина, тесты на коронавирус не обнаружили инфицирование в 48 эвакуированных из китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары".