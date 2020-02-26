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На КПВВ на Донбассе могут ввести дополнительные меры из-за коронавируса

Новости » Общество     26.02.2020 - 18:00
На КПВВ на Донбассе могут ввести дополнительные меры из-за коронавируса
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Украинская сторона призвала ОРДЛО к организации дополнительных мероприятий

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе могут ввести дополнительные эпидемиологические мероприятия через угрозы коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер Facebook.

По ее словам, украинская сторона проинформировала представителей ОРДЛО об установлении на КПВВ дополнительных средств контроля, а также призвала противоположную сторону к аналогичным мерам.

"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц. Начато обсуждение модальностей принятие решений относительно открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирус. Украинская сторона проинформировала относительно установления ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", - написала Олифер.

Ранее РБК-Украина писало, что в общественных заведениях в Украине начнут разъяснительную работу по новому типу коронавируса с 27 февраля. Также разъяснительные мероприятия проведут с сотрудниками, что должны контактировать со многими людьми.

Также сообщалось, что с 26 февраля на всех пунктах пропуска на границе Украины будут проверять температуру прибывших граждан из-за угрозы распространения коронавируса. В случае обнаружения температуры, человека отправят на дополнительное обследование.

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