На КПВВ на Донбассе могут ввести дополнительные меры из-за коронавируса

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Украинская сторона призвала ОРДЛО к организации дополнительных мероприятий

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе могут ввести дополнительные эпидемиологические мероприятия через угрозы коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер Facebook.

По ее словам, украинская сторона проинформировала представителей ОРДЛО об установлении на КПВВ дополнительных средств контроля, а также призвала противоположную сторону к аналогичным мерам.

"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц. Начато обсуждение модальностей принятие решений относительно открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирус. Украинская сторона проинформировала относительно установления ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", - написала Олифер.

Ранее РБК-Украина писало, что в общественных заведениях в Украине начнут разъяснительную работу по новому типу коронавируса с 27 февраля. Также разъяснительные мероприятия проведут с сотрудниками, что должны контактировать со многими людьми.

Также сообщалось, что с 26 февраля на всех пунктах пропуска на границе Украины будут проверять температуру прибывших граждан из-за угрозы распространения коронавируса. В случае обнаружения температуры, человека отправят на дополнительное обследование.