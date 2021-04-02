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На Донбассе умер украинский боец, обстоятельства уточняются

Автор: РБК-Украина

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе умер украинский боец. На данный момент обстоятельства его смерти уточняются.

Об этом говорится в сообщении на сайте Винницкой ОГА.

Сообщается, что умер солдат Алексей Саенко 2000 года рождения, родом из села Сподахи Винницкого района. Призывался на срочную службу в июне 2020 года, позже подписал контракт.

"Обстоятельства смерти уточняются. У бойца остались отец и мать, а также брат-близнец и сестра", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе сегодня обстреливали позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Гнутово и Пищевик. В результате одного из обстрелов был ранен украинский боец.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны Российской Федерации является наиболее системной и масштабной за последние годы.

"Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня", - отметил он.

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