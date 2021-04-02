На Донбассе умер украинский боец, обстоятельства уточняются

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе умер украинский боец. На данный момент обстоятельства его смерти уточняются.
Об этом говорится в сообщении на сайте Винницкой ОГА.
Сообщается, что умер солдат Алексей Саенко 2000 года рождения, родом из села Сподахи Винницкого района. Призывался на срочную службу в июне 2020 года, позже подписал контракт.
"Обстоятельства смерти уточняются. У бойца остались отец и мать, а также брат-близнец и сестра", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе сегодня обстреливали позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Гнутово и Пищевик. В результате одного из обстрелов был ранен украинский боец.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны Российской Федерации является наиболее системной и масштабной за последние годы.
"Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня", - отметил он.