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На Донбасі помер український боєць, обставини уточнюються

Автор: РБК-Україна

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Вінницької ОДА.

Повідомляється, що помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження, родом з села Сподахи Вінницького району. Призивався на строкову службу в червні 2020 року, пізніше підписав контракт.

"Обставини смерті з'ясовуються. У бійця залишились батько й мати, а також брат-близнюк і сестра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі сьогодні обстрілювали позиції в районі населених пунктів Новотошківстке, Гнутове і Піщевик. В результаті одного з обстрілів було поранено українського бійця.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки.

"Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню", - зазначив він.

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