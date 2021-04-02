На Донбасі помер український боєць, обставини уточнюються

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Вінницької ОДА.
Повідомляється, що помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження, родом з села Сподахи Вінницького району. Призивався на строкову службу в червні 2020 року, пізніше підписав контракт.
"Обставини смерті з'ясовуються. У бійця залишились батько й мати, а також брат-близнюк і сестра", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі сьогодні обстрілювали позиції в районі населених пунктів Новотошківстке, Гнутове і Піщевик. В результаті одного з обстрілів було поранено українського бійця.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки.
"Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню", - зазначив він.