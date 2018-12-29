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На Донбассе уменьшился поток через пункты пропуска

Новости » Общество    29.12.2018 - 10:18
На Донбассе уменьшился поток через пункты пропуска
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ пересекло 37,4 тысячи человек

Сегодня утром, 29 декабря, на контрольных пунктах въезда и выезда (КПВВ) в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), стояли в очереди на въезд и выезд 420 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 30/100; "Новотроицкое" - 45/75; "Гнутово" - 40/50 ", - говорится в сообщении

За прошлые сутки фиксировалось некоторое уменьшение пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил.

В общем КПВВ пересекло 37,4 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств.

Напомним, с начала субботы, 29 декабря, боевики на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) обстреляли украинских военных, нарушив при этом режим тишины, который был утвержден на заседании Трехсторонней контактной группы.

Отметим, на Донбассе начиная с полуночи 29 декабря 2018 года, начал действовать режим тишины в связи с грядущими зимними праздниками. 

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