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На Донбасі зменшився потік через пункти пропуску

Новини » Суспільство    29.12.2018 - 10:18
На Донбасі зменшився потік через пункти пропуску
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ перетнуло 37,4 тисячі осіб

Сьогодні вранці, 29 грудня, на контрольних пунктах в'їзду і виїзду (КПВВ) в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), стояли в черзі на в'їзд і виїзд 420 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби України.

"Вранці в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/60; "Маріїнка" - 30/100; "Новотроїцьке" - 45/75; "Гнутово" - 40/50 ", - йдеться в повідомленні

За минулу добу фіксувалося деяке зменшення пасажиро-транспортного потоку через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

У загальному КПВВ перетнуло 37,4 тисячі чоловік та 5 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, з початку суботи, 29 грудня, бойовики на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) обстріляли українських військових, порушивши при цьому режим тиші, який був затверджений на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, на Донбасі починаючи з опівночі 29 грудня 2018 року, почав діяти режим тиші у зв'язку із прийдешніми зимовими святами.

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