На Донбассе украинский военный получил ранения

В течение минувших суток, 16 марта, на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен один украинский военный. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник открывал огонь дважды неподалеку населенного пункта Пески, рядом с Лебединским, неподалеку Красногоровки, вблизи населенного пункта Славное, возле Новотошковского и населенного пункта Хутор Вольный.

"Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения. С началом этой эпохи российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Березовое", - сообщили в штабе.

Также добавили, что за текущие сутки потерь нет.

Напомним, 16 марта пророссийские боевики устроили провокацию на Донбассе с участием одетого в военный бушлат гражданина Российской Федерации.