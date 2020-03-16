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На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     16.03.2020 - 18:33
На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе, 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано четыре обстрела - дважды недалеко от населенного пункта Пески, рядом с Лебединским и неподалеку от Красногоровки.

Также обстрелы были совершены вблизи Новотошковского и недалеко от населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 16 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражение.

Кроме того, 14 марта незаконные вооруженные формирования на Донбассе осуществили девять обстрелов, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

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