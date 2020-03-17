На Донбасі український військовий дістав поранення

Протягом минулої доби, 16 березня, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації поранений один український військовий. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник відкривав вогонь двічі неподалік населеного пункту Піски, поруч з Лебединським, неподалік Красногорівки, поблизу населеного пункту Славне, біля

Новотошківського та населеного пункту Хутір Вільний.

"Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції поблизу населеного пункту Березове", - повідомили в штабі.

Також додали, що за поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 16 березня проросійські бойовики влаштували провокацію на Донбасі з участю одягненого у військовий бушлат громадянина Російської Федерації.