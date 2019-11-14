На Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе с начала текущих суток, 14 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как отмечается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По украинским позициям районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили три обстрела, а именно у Жолобка, неподалеку Новотошковского и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять вражеских обстрелов - дважды у Каменки, два раза неподалеку Песков и вблизи Новомихайловки.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября незаконные вооруженные формирования РФ с запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го и 82-го калибра обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Зайцевого и Хутора Вольного. О потерях среди украинских военных не сообщалось.

Кроме того, боевики из гранатометов различных систем обстреляли объекты аграрного предприятия "Бахмутский аграрный союз" в зоне проведения ООС на Донбассе. В результате обстрела разрушения объектов инфраструктуры БАС и пострадавшие не былы зафиксированы.