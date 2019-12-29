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Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли украинских военных

Новости » Общество     29.12.2019 - 19:11
Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава ООС не зафиксировано

На Донбассе в течение текущих суток 29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций Объединенных сил зафиксировано вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один возле Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 28 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 27 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения.

Боевики обстреляли украинский военных из запрещенных минометов Ситуация на участках разведения сил на Донбассе стабильная, - штаб
Темы: Новости ООС
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