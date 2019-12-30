На Донбасі українських військових обстріляли із гранатометів

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Зафіксовано 7 обстрілів за останню добу

На Донбасі протягом минулої доби, 29 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися двічі поблизу Новотроїцького, біля Миколаївки, неподалік з Василівкою, у районі населеного пункту Мар'їнка, поряд з Широкиним.

Один обстріл з великокаліберного кулемету противник здійснив по захисникам Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 звільнені 12 українських військових. Український омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила прізвища усіх 12 військових.