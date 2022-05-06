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На Донбассе украинские защитники отбили 8 атак и уничтожили вражескую технику, - ООС

Фото: украинские военные на Донбассе отбили 8 атак врага (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В течение текущих суток, 6 мая, военнослужащие Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага. Кроме того, украинские защитники нанесли урон русским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ООС.

Украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 1 автомобиль врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, российские войска обстреляли Донецкую область. В результате обстрела погиб один мирный житель в Лимане. Также еще 3 человека получили ранения.

Мы также писали о том, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области.

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