Российские войска обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

В Донецкой области в результате обстрела оккупантами погиб один мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

По его словам, погиб один мирный житель в Лимане. Также еще три человека получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь оказали одному человеку, которого ранили в Луганской области.

Отмечается, что пока невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.