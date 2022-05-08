На Донбассе украинские военные за сутки уничтожили почти 200 оккупантов

Украинские военные в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" за последние сутки отразили 4 вражеские атаки. Противник отступил, потеряв около 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Восток" .

За последние сутки ВСУ на Донбассе уничтожили:

В течение 8 мая противник совершил 4 атаки украинских позиций. Все попытки противника прорвать оборону Вооруженных сил Украины оказались безуспешными. Враг понес потери и отступил. В зоне ответственности ОТГ "Восток" продолжаются бои.

Напомним, на юге Украины за последние сутки российские оккупанты потеряли 80 человек.

Отметим, с начала войны в Украине российская армия убитыми потеряла более 25 тысяч человек.

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