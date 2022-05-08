На Донбасі українські військові за добу знищили майже 200 окупантів
Українські військові в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" за останню добу відбили 4 ворожі атаки. Противник відступив, втративши близько 200 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТГ "Схід".
Протягом 8 травня противник здійснив 4 атаки українських позицій. Всі спроби противника прорвати оборону Збройних сил України виявилися безуспішними. Ворог зазнав втрат і відступив. У зоні відповідальності ОТГ "Схід" тривають бої.
За останню добу ЗСУ на Донбасі знищили:
- особового складу - до 190;
- танків-15;
- БТР - 12;
- БМП - 12;
- МТЛБ - 1;
- ББМ-1;
- мінометних розрахунків-1;
- автотранспортної техніки-6;
- паливозаправників-1;
- БПЛА-2.
Нагадаємо, на півдні України за останню добу російські окупанти втратили 80 осіб.
Відзначимо, з початку війни в Україні російська армія вбитими втратила понад 25 тисяч осіб.
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