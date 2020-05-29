На Донбассе украинские военные ликвидировали одного, ранили 4 боевиков

На Донбассе 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские воины давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали позиции украинских военных вблизи Павлополя, Широкино и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь возле Крымского, и в окрестностях Богдановки. В частности, возле Крымского боевики выпустили 13 мин из миномета калибра 120 мм

По данным разведки, 28 мая украинские военные ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожен один миномет противника.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку населенного пункта Богдановка вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, 28 мая на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады, в командовании рассказали причины.

Также РБК-Украина писало, что украинские подразделения сбили российский беспилотник, который подняли в воздух боевики.