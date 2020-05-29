На Донбасі українські військові ліквідували одного, поранили 4 бойовиків

На Донбасі 28 травня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Українські воїни давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами", - повідомили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу Павлополя, Широкиного та Старогнатівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці відкривали вогонь біля Кримського, та на околицях Богданівки. Зокрема, біля Кримського бойовики випустили 13 мін з міномета калібру 120 мм.

За даними розвідки, 28 травня українські військові ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів. Також було знищено один міномет противника.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Богданівка вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, 28 травня на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади, у командуванні розповіли причини.

Також РБК-Україна писало, що українські підрозділи збили російський безпілотник, який здійняли у повітря бойовики.