На Донбассе украинские правоохранители нашли схрон с боеприпасами боевиков

Правоохранители вместе с украинскими военнослужащими провели оперативно-профилактическую отработку опасных участков на линии разграничения в Донецкой области. В одном из заброшенных зданий нашли схрон с боеприпасами оккупантов.
Об этом сообщают в пресс-центре ООС.
Так, во время общения с местным населением, правоохранителей сориентировали о вероятном местонахождении боеприпасов.
"Во время обыска одного из заброшенных зданий поисковая группа спецназовцев обнаружила опасный схрон. Там были гранаты (ф1, ргд5, ргн) и запалы к ним, тротиловые шашки (совокупным весом – почти 9кг), гранатомет и противотанковые мины. Обнаруженные боеприпасы переданы взрывотехникам для их дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.
Ранее СБУ обнаружила в Славянске скрытый арсенал боевиков. В схроне нашли: тротил, мины и карты-схемы с координатами объектов критической инфраструктуры Донецкой области.
Напомним, 30 марта в штабе ООС сообщили, что в Луганской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили схрон с боеприпасами на территории одной из школ.