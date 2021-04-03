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На Донбасі українські правоохоронці знайшли схрон з боєприпасами бойовиків

Автор: Инна Собора

Правоохоронці разом із українськими військовослужбовцями провели оперативно-профілактичне відпрацювання небезпечних ділянок на лінії розмежування в Донецькій області. В одній із закинутих будівель знайшли схрон із боєприпасами окупантів.

Про це повідомляють в прес-центрі ООС.

Так, під час спілкування з місцевим населенням, правоохоронців зорієнтували про ймовірне місцезнаходження боєприпасів.

"Під час обшуку однієї із закинутих будівель пошукова група спецпризначенців виявила небезпечний схрон. Там були гранати (ф1, ргд5, ргн) та запали до них, тротилові шашки (сукупною вагою – майже 9кг), гранатомет та протитанкові міни. Виявлені боєприпаси передано вибухотехнікам для їх подальшої утилізації", - йдеться в повідомленні.

Раніше СБУ виявила у Слов’янську прихований арсенал бойовиків. У схроні знайшли: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донецької області.

Нагадаємо, 30 березня в штабі ООС повідомили, що у Луганській області військовослужбовці Національної гвардії України виявили схрон із боєприпасами на території однієї зі шкіл.

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Новини України Донбасбоеприпасы
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