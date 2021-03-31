ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Планировали диверсии: в Славянске нашли арсенал боевиков со взрывчаткой и боеприпасами

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 12:06
Планировали диверсии: в Славянске нашли арсенал боевиков со взрывчаткой и боеприпасами В Славянске обнаружили схрон боеприпасов боевиков (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины обнаружила в Славянске скрытый арсенал боевиков. В схроне нашли: тротил, мины и карты-схемы с координатами объектов критической инфраструктуры Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.

"Установлено, что тайник в 2014 году обустроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске", - говорится в сообщении.

В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:

  • 1 кг тротила;
  • 2 электродетонаторы;
  • четыре мины;
  • реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
  • 6 гранатометных выстрелов,
  • 3 гранаты РГД-5;
  • 10 запалов;
  • кумулятивный заряд;
  • почти 1000 патронов различного калибра.

Изъятые средства поражения правоохранители направили на экспертизу.

"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.

Напомним, 30 марта в штабе ООС сообщили, что в Луганской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили схрон с боеприпасами на территории одной из школ. Находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество боевики
NEWS
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
DAILY
Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине