Планировали диверсии: в Славянске нашли арсенал боевиков со взрывчаткой и боеприпасами
Служба безопасности Украины обнаружила в Славянске скрытый арсенал боевиков. В схроне нашли: тротил, мины и карты-схемы с координатами объектов критической инфраструктуры Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.
"Установлено, что тайник в 2014 году обустроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске", - говорится в сообщении.
В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:
- 1 кг тротила;
- 2 электродетонаторы;
- четыре мины;
- реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
- 6 гранатометных выстрелов,
- 3 гранаты РГД-5;
- 10 запалов;
- кумулятивный заряд;
- почти 1000 патронов различного калибра.
Изъятые средства поражения правоохранители направили на экспертизу.
"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.
Напомним, 30 марта в штабе ООС сообщили, что в Луганской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили схрон с боеприпасами на территории одной из школ. Находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий.