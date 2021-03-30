ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В районе ООС на территории школы нашли схрон с боеприпасами

Новина українською → Луганская область, Вторник 30 марта 2021 15:00
В районе ООС на территории школы нашли схрон с боеприпасами Фото: правоохранители нашли схрон с боеприпасами в районе ООС (ngu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Луганской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили схрон с боеприпасами на территории одной из школ. Находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции О'єднаних сил в Facebook.

"В ходе проверки оперативной информации сотрудники Службы безопасности Украины и военнослужащие Нацгвардии обнаружили опасную находку на территории одной из школ населенного пункта Приволье, а именно: патроны различного калибра и гранатометные выстрелы "ВОГ-25", - говорится в сообщении.

Фото: правоохранители нашли схрон с боеприпасами в районе ООС (ngu.gov.ua)

В штабе также отметили, что на этой неделе военнослужащие Нацгвардии совместно с работниками СБУ провели внеплановую оперативно-профилактическую отработку территории Луганской области.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки. Данное оружие оставили представители диверсионной группы боевиков, которая причастна к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Схрон
NEWS
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ