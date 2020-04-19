Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Объединенные силы надежно держат ситуацию под контролем

От начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли, таким образом на Донбассе удерживается режим "тишины". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Объединенные силы надежно держат ситуацию под контролем и готовы ответить на любые вражеские провокации.

Напомним, за эту ночь вооруженные формирования Российской Федерации пять раз обстреляли позиции ООС. Вследствие вражеских обстрелов вчера трое украинских военных получили ранения.

Вчера вечером сообщалось о двух раненых украинских военных. Тогда вооруженные формирования Российской Федерации с вооружения боевой машины пехоты обстреляли украинские позиции на луганском направлении.

Также ранее сообщалось, что пророссийские боевики с начала 18 апреля трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы были зафиксированы вблизи Луганского, Майского и Крымского. В результате обстрела пострадал один украинский военный.