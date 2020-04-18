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Боевики обстреляли украинские позиции из БМП: двое военных ранены

Новости » Происшествия     18.04.2020 - 22:21
Боевики обстреляли украинские позиции из БМП: двое военных ранены
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Раненых военнослужащих эвакуировали в медицинское учреждение

Вечером, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации с вооружения боевой машины пехоты обстреляли украинские позиции на луганском направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, в результате вражеского обстрела двое украинских военных получили осколочные ранения. Раненые были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где им оказали надлежащую помощь. Сейчас состояние военнослужащих удовлетворительное.

"Целенаправленное нарушение захватчиками режима прекращения огня накануне великого христианского праздника еще раз подтверждает аморальную и бездуховную сущность российских оккупантов", - отметили в штабе.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открыли прицельный огонь в ответ. Потери противника уточняются.

Боевики обстреляли украинские позиции из БМП: двое военных ранены

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики с начала 18 апреля трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы были зафиксированы вблизи Луганского, Тревневого и Крымского. В результате обстрела пострадал один украинский военный.

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