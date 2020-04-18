Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военный, одного ранили

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты применяли запрещенное вооружение

Пророссийские боевики с начала 18 апреля трижды обстреливали позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня под обстрел российских незаконных вооруженных формирований попадали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Травневое и Крымское.

Оккупационные силы применяли против украинских военнослужащих запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военнослужащий.

"Наши защитники проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются", - рассказали в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 апреля пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов военнослужащие Объединенных сил не пострадали.