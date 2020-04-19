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На Донбассе ранены трое военных ООС

Новости » Происшествия     19.04.2020 - 07:19
На Донбассе ранены трое военных ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, затсосували запрещено соглашениями вооружение

На Донбассе в течение прошлых суток, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз обстреляли позиции ОС. Об этом передает штаб операции ОС.

Отмечается, что противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Наши воины уверенно открывали огонь в ответ, настойчиво и эффективно вынуждая противника к соблюдению режима "Тишина", - добавили в штабе.

Установлено, что оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского. Также велись обстрелы возле Травневого, Крымского, Лебединского.

"В результате вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения", уточнили в ООС.

Украинские войска были вынуждены открыть огонь в ответ. По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля был ранен по меньшей мере один боевик.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли... Потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе.

Напомним, вечером 18 апреля, сообщалось о двух раненых украинских военных. Тогда вооруженные формирования Российской Федерации с вооружения боевой машины пехоты обстреляли украинские позиции на луганском направлении.

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