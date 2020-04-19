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На Донбасі утримується режим "тиші"

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 13:53
На Донбасі утримується режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Об’єднані сили надійно тримають ситуацію під контролем

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли, таким чином на Донбасі утримується режим "тиші". Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як зазначається, за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Об’єднані сили надійно тримають ситуацію під контролем і готові відповісти на будь-які ворожі провокації.

Нагадаємо, за цю ніч збройні формування Російської Федерації п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів вчора троє українських військових зазнали поранень.

Вчора ввечері повідомлялося про двох поранених українських військових. Тоді збройні формування Російської Федерації з озброєння бойової машини піхоти обстріляли українські позиції на луганському напрямку.

Також раніше повідомлялося, що проросійські бойовики з початку 18 квітня тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли було зафіксовано поблизу Луганського, Травневого та Кримського. Внаслідок обстрілу постраждав один український військовий.

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