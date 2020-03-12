На Донбассе удерживается режим "тишины"

От начала текущих суток, 12 марта, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска огонь на линии боевого столкновения на Донбассе не открывали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил контролируют обстановку и придерживаются режима "тишины".

Напомним, за прошедшие сутки 11 марта на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. В результате ранения получил один украинский военный.

А 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В составе операции Объединенных сил есть потери, также ликвидировано несколько боевиков.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. Украинский президент отметил, что сейчас делается все для урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, Владимир Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и России.