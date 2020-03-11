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Зеленский о войне на Донбассе: кто стреляет в украинских солдат, фатально ошибается

Новости » Политика     11.03.2020 - 10:51
Зеленский о войне на Донбассе: кто стреляет в украинских солдат, фатально ошибается
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что сейчас делается все для урегулирования конфликта на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что сейчас делается все для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Сегодня мы делаем все для урегулирования конфликта на Востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские военные уполномоченные всегда давать мощный ответ на действия агрессора. Тот кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается ", - заявил он.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.

По его словам, это доказывает статистика потерь противника в марте.

Ранее украинский президент заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.

В то же время, Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и России. При этом он выразил недоумение тем, что украинский лидер настаивает на пересмотре минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

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